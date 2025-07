85% dos pedidos para estudar perto de casa não são atendidos

Sobre a possibilidade de oferecer transporte escolar para os alunos da educação infantil, ele disse que a medida exigiria um alto investimento em veículos adaptados com itens de segurança, como cadeirinhas.

Atualmente, o serviço é garantido a alunos do ensino fundamental por meio de convênio entre Estado e município e mantido pelo governo do Estado aos estudantes do ensino médio. Para Ghirardello, há duas soluções possíveis e uma delas é criar mais escolas nas regiões da cidade que concentram maior demanda — segundo ele, seis unidades serão inauguradas até 2026.

A segunda seria fornecer passe do transporte público para os responsáveis levarem as crianças até a escola onde há vagas disponíveis, assunto que, segundo o secretário, está em discussão no Jurídico da prefeitura. Ghirardello também informou que a fila de espera por vagas na rede municipal é de aproximadamente 700 alunos de 0 a 5 anos e destacou que os convênios com entidades do terceiro setor têm sido estratégicos para reduzir o déficit.