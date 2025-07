Entrelinhas

Proprietários e funcionários de pátios de veículos de todo o Estado preparam um protesto nesta quinta-feira (24) no escritório do Governo do Estado em Bauru, na avenida Cruzeiro do Sul, contra o pacote de concessão do setor de guarda e recolhimento de veículos à iniciativa privada - que será discutido hoje em audiência no local. Segundo apurou a coluna, dezenas de pessoas vão ao espaço vestindo preto e com nariz de palhaço. A principal crítica é de que o Palácio dos Bandeirantes quer monopolizar o serviço a uma única concessionária.

Vagas escolares

85% dos pedidos realizados pelo Conselho Tutelar por vagas para matrícula de crianças em escolas infantis próximas de suas residências não são atendidos na cidade. Este é mais velho problema, que parecia equacionado com um acordo com a Promotoria, mas que volta a exigir atenção da Secretaria da Educação de Bauru (pág.3 de 24 de julho).