Santos perde para o Internacional na Vila e segue no Z4 do Brasil

O Santos perdeu uma chance incrível aos dez minutos. Souza recebeu na esquerda e cruzou, Deivid Washington cabeceou no meios dos zagueiros, a bola bateu na trave e a defesa afastou. Aos 11, Rollheiser aproveitou saída errada do Internacional e deu bom passe para Neymar, que chutou por cima do gol.

A situação do Santos se agravou aos 29 minutos. Alan Patrick tentou cruzar da esquerda e a bola bateu no braço do lateral-esquerdo Escobar. O árbitro foi chamado pelo VAR e marcou pênalti. Borré cobrou e fez o segundo gol do time gaúcho.

O Peixe seguiu na pressão e conseguiu diminuir aos 45 minutos do segundo tempo. Após jogada entre Robinho Jr e Luca Meirelles pela direita, Souza recebeu na esquerda e chutou cruzado, a bola desviou na zaga e Barreal pegou de primeira para mandar para o gol.