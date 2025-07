Com gols de Mauricio e Vitor Roque, Palmeiras vence Fluminense

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira (23), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro - com o resultado, o Verdão chegou aos 29 pontos conquistados no Nacional. Os gols palestrinos foram anotados por Mauricio e Vitor Roque.

Recordista em vitórias consecutivas como visitante em toda a história do Campeonato Brasileiro, com 10 triunfos seguidos obtidos entre 1993 e 1994, o Palmeiras também se isolou na segunda posição da lista com os recentes oito resultados positivos em sequência fora de casa (antes da derrota para o Cruzeiro, na última vez que entrou em campo como visitante pela competição nacional, havia batido Bahia, Atlético-GO e Cruzeiro em 2024 e Sport, Internacional, Fortaleza, Vasco e Red Bull Bragantino em 2025), deixando para trás o Flamengo de 2019, com sete.

No geral das competições, o Palmeiras perdeu apenas um dos últimos 23 jogos como visitante (registrando 18 vitórias e 4 empates) e apenas oito dos últimos 54 (somando 30 vitórias e 16 empates). Antes da derrota no duelo mais recente, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, o Maior Campeão do Brasil emendou 9 triunfos consecutivos fora de casa, melhor desempenho do clube desde 1996.