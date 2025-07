Corinthians fica no empate sem gols com o Cruzeiro na Neo Química

Na noite desta quarta-feira (23), o Corinthians voltou à campo para a disputa da 16ª rodada do Brasileirão Betano 2025. Enfrentando o líder Cruzeiro, em casa, o Timão mostrou garra durante os 90 minutos, mas não conseguiu sair de um empate sem gols na partida. O Corinthians volta a campo no próximo sábado (26), quando encara o Botafogo, no Rio de Janeiro, às 18h30, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Betano 2025.

Com o empate, o Coringão chegou a 20 pontos na competição e segue no meio da tabela. No próximo sábado (26), o Alvinegro visita o Botafogo, também pelo nacional.

O técnico Dorival Júnior escalou o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Talles Magno. Entraram no decorrer da partida: Romero, André Carrillo, Kayke. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Felipe Longo, Félix Torres, Héctor Hernández, Fabrízio Angileri, Léo Mana, Ryan, João Pedro, Bahia e Gui Negão.