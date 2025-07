Noroeste confirma Pereira como técnico interino na próxima rodada

Edson Luiz Martins dos Santos, o Pereira, 36 anos, foi confirmado pela diretoria do Noroeste como técnico interino para o próximo jogo, no dia 26 de julho, sábado, às 17h, contra o Grêmio Prudente, no Estádio Municipal Paulo Constantino.

Ex-camisa 10 do clube, Pereira pendurou as chuteiras no ano passado, após conquistar dois acessos com o Alvirrubro: da Série A3 (com o título) em 2022 e da Série A2 em 2024. Ele ganhou a confiança do presidente Reinaldo Mandaliti e assumiu o cargo de auxiliar técnico permanente, iniciando os trabalhos na pré-temporada de novembro, em preparação para o Paulistão 2025.

Como jogador, disputou 46 partidas pelo Noroeste. Já como auxiliar técnico, trabalhou ao lado dos treinadores Paulo Comelli, Allan Aal e Ivan Canela.