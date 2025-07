Kappa é a nova distribuidora de camisas do Bauru Basket

O Bauru Basket tem um novo manto — e ele vem com o peso da tradição italiana. A Kappa, marca referência no esporte mundial, é a nova distribuidora oficial dos uniformes e materiais esportivos do Dragão para a próxima temporada.

Segundo Caio Campos, diretor de marketing da Kappa Brasil, o acordo representa uma nova estratégia de expansão dentro do cenário nacional. “Estamos felizes em poder anunciar esta nova parceria. É um momento importante da modalidade no país, e a Kappa vem para somar junto ao Bauru Basket, uma das equipes mais tradicionais do NBB”, afirmou o representante da empresa.

Do lado bauruense, a chegada da nova distribuidora é um reforço simbólico. “Ter uma marca com tanta tradição e reconhecimento internacional ao nosso lado fortalece não só a identidade do time, mas também nosso compromisso com qualidade e inovação. Temos certeza de que será uma parceria de alta performance dentro e fora de quadra", destacou Vanderlei Mazzuchini, gestor do Dragão.