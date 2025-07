ABDA Atletismo conquista título dos Jogos Regionais

A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) representou Bauru na 67ª edição dos Jogos Regionais da 3ª região esportiva do Estado de São Paulo, em provas realizadas de 17 a 19 de julho, na cidade de Lins. Com resultados expressivos e desempenho de alto nível, Bauru sagrou-se campeã tanto no atletismo masculino quanto no feminino.

Os Jogos Regionais 2025 reúnem mais de 15 mil participantes em 24 modalidades esportivas, divididas nas categorias sub-21 e livre, com disputas distribuídas por oito regiões do Estado de São Paulo. As equipes e atletas com melhores colocações garantem vaga nos Jogos Abertos do Interior, previstos para acontecer entre outubro e novembro.

Com uma delegação forte e comprometida, a ABDA levou diversos atletas ao pódio, demonstrando a excelência do trabalho desenvolvido pelo projeto em Bauru. Ao todo, foram 24 medalhas conquistadas pela equipe, sendo 9 de ouro, 12 de prata e 3 de bronze, distribuídas em provas de pista, campo e combinadas (heptatlo e decatlo).