Sagra realiza oficina com produtores sobre aquisição de alimentos

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Sagra), realizou na semana passada uma oficina especial com os produtores que fazem entregas de alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PPA). O evento aconteceu na Sagra, no Recinto Mello Moraes, onde é feita a captação desses alimentos, e contou com duas palestras para fortalecer o conhecimento dos participantes.

A primeira palestra foi sobre 'Emissão de Nota Fiscal Eletrônica pelo Agricultor', ministrada por Danielle Matos Sousa, analista do Sebrae. Ela abordou as orientações e procedimentos para que os agricultores possam emitir suas notas fiscais eletrônicas pelo aplicativo 'Nota Fiscal Fácil - NFF' no celular.

A segunda palestra, 'Boas Práticas na Agropecuária', foi conduzida pelo engenheiro agrícola Otaviano Alves Pereira, da Sagra. Os produtores aprenderam sobre as melhores práticas na produção agropecuária, visando garantir a qualidade e a segurança dos alimentos. A pasta destaca a importância de eventos como este para a qualificação dos produtores rurais.