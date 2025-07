Churrasco Vicentino movimenta 12 mil pessoas no Recinto

A 74.ª edição do Churrasco da Vila Vicentina, realizada pela primeira vez em dois dias, reuniu cerca de 12 mil pessoas no sábado (19) e domingo (20), no Recinto Mello Moraes, em Bauru. Com apoio da prefeitura, o evento contou com shows, praça de alimentação ampliada e leilão beneficente. Foram vendidos aproximadamente 5.500 espetos de carnes, que resultaram em uma renda de R$ 400 mil. Esses números são aproximados. O balanço oficial ainda será divulgado.

Neste ano, a estrutura foi maior e permitiu mais conforto ao público. A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, esteve presente no domingo e, em entrevista ao JC/JCNET, destacou a importância social da festa. "Tudo o que é feito aqui é revertido para o bem daqueles que mais precisam. Desejo todo sucesso", afirmou.

Gabriela Ribeiro, 26 anos, que participa todos os anos do evento, elogiou a organização. "O espaço está maior, não enfrentei tantas filas e as atrações musicais estavam ótimas." Ela também destacou a variedade de alimentos na praça de alimentação. Voluntária no preparo dos espetinhos, Shirley Papassoni, 64 anos, aprovou as mudanças. "Evoluiu muito. Tem mais espaço para as pessoas e está muito mais organizado", disse.