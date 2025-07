Gobbi não praticou crime algum, diz advogado que lidera defesa

Advogado que lidera a defesa do ex-diretor financeiro da Cohab Paulo Gobbi, Euro Bento Maciel Filho disse ao JC nesta segunda-feira (21) que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que manteve a sentença que condenou Gobbi a 10 anos e sete meses de prisão pela participação, segundo acusa o Ministério Público, no esquema que desviou R$ 54 milhões da companhia.

A defesa diz que Gobbi não tinha conhecimento das atividades ilícitas praticadas por Gasparini Júnior - que segundo o MP liderava o esquema dos desvios - e que o "grande problema de toda essa história é que ele assinava os cheques em confiança para Gasparini. Nunca desconfiou de nada, como ninguém da Cohab desconfiou de algo com relação ao Gasparini durante 12 anos".

"Eu recebo esse resultado do julgamento com muita tristeza e perplexidade, porque eu tenho certeza que o Gobbi é inocente", mencionou Euro ao JC.