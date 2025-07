Sinserm cobra transmissão de reuniões da Funprev

Ainda na resposta, de toda sorte, a Fundação afirmou que vai solicitar a inclusão das transmissões no Plano Anual de Contratações. Mas não estipulou data para dar início à solicitação.

A cobrança foi protocolada na semana passada, mas se baseia em proposta apresentada ainda em maio pelo conselheiro eleito Diego Bueno dos Santos. Em resposta, a Funprev reconheceu a importância do requerimento. Alegou, contudo, não ter estrutura neste momento para viabilizar a iniciativa.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) cobrou da Fundação de Previdência Municipal (Funprev) a transmissão ao vivo das reuniões dos conselhos Curador e Fiscal, medida que tem por objetivo, segundo a entidade sindical, ampliar a transparência sobre as atividades da instituição.

Segundo o Sinserm, o próprio presidente da Funprev, Donizete do Carmo, manifestou apoio à medida ao considerá-la "fundamental para dar publicidade a todos os segurados".

O Sinserm sustenta que a Funprev já possui estrutura mínima para viabilizar as transmissões, citando como exemplo as reuniões do Comitê de Investimentos, que são transmitidas em tempo real por redes sociais da própria Fundação. "Não há qualquer óbice técnico ou legal que impeça que os conselhos Curador e Fiscal adotem o mesmo", frisa.