Entrelinhas

Retificação

A reportagem "TJ mantém condenação de 18 anos de prisão a Gasparini Júnior" trouxe de maneira equivocada a informação de que o dinheiro sacado à boca do caixa das contas bancárias da companhia retornava "para as mãos de Gasparini e Paulo Gobbi". Segundo a denúncia, Gobbi apenas endossava os cheques que davam aval ao saque - sem receber os valores, que eram entregues a Gasparini de acordo com o MP. O JC retifica a informação.