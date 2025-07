Carro “engolido” por cratera é retirado e DAE investiga causa

A BMW 328i preta “engolida” por uma cratera de seis metros de comprimento, formada na noite deste domingo (20), na quadra 5 da rua Rodrigo Romeiro, próxima à avenida Nações Unidas, foi retirada por volta das 12h desta segunda-feira (21) com um guindaste contratado pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Com o veículo removido do local, a Secretaria de Infraestrutura aponta a próxima etapa como responsabilidade do DAE, que deverá realizar vistoria no local e investigar por qual razão o asfalto cedeu. A autarquia informa que as equipes já estão no local para manutenção.

A situação também causou o interdição da garagem de um prédio, rachaduras no pavimento no entorno do buraco e afundamento de parte da calçada. A profundidade da cratera é de aproximadamente um metro e meio.