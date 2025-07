Semana em Bauru começa com nova massa de ar frio e seco

Ainda sem precipitações em julho, os moradores devem ficar atentos à baixa umidade relativa do ar, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o órgão, os níveis devem atingir mínimas entre 20% e 30% durante a semana.

No IPMet, a medição da umidade relativa do ar segue inoperante — falha noticiada pelo JCNET desde o início do ano.

Nesta segunda (21) e terça (22), o tempo permanece estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens, conforme o site do instituto sediado em Bauru. As temperaturas continuarão baixas entre a noite e o início da manhã, com gradativo aumento ao longo do dia. Nesta segunda, inclusive, os termômetros marcaram 11,7 graus às 6h30.

Na quarta (23) e quinta-feira (24), uma nova frente fria se desloca pelo oceano, na altura do Litoral de São Paulo, provocando aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas fracas, restritas à faixa litorânea.

Ao longo da semana, as temperaturas mínimas devem variar entre 11 graus e 14 graus, com máximas entre 28 graus e 29 graus.