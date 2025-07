Du Mauad: Majestoso foi o Luciano!

São Paulo derrota o Corinthians por 2 a 0 e mostra evolução...

Existem jogadores que são superestimados. E são muitos. Existem outros (talvez em número menor) que são subestimados. Luciano é um deles. Ouso dizer que o camisa 10 do São Paulo seja um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. Muito criticado. Incompreendido. Desafeto de muita gente. Mas quando o jogo é grande e principalmente contra o Corinthians, Luciano mostra que tem valor. A vitória do Tricolor sobre o Corinthians por 2 a 0, no último sábado à noite (dia 19), no Morumbi, passou muito por ele. Com os 2 gols marcados e com ótima atuação, Luciano foi o nome do jogo. O resultado diminuiu demais a pressão no São Paulo. Melhorou a situação tricolor no Brasileirão e mostrou que Hernán Crespo sabe o que precisa ser feito...

Já do lado alvinegro, não se pode dizer o mesmo. Dorival Júnior não consegue mostrar nem um bom sistema de jogo. Não se sabe quem são os titulares. Parece que a escalação é feita através de sorteio. As substituições são piores ainda. Nenhuma evolução foi vista nesse um mês de preparação durante a Copa do Mundo. Inaceitável manter Matheus Bidu como titular. Algo que só se justifica se o Fabrizio Angileri estiver com uma perna só. E olhe lá. Já havia poupado o Gustavo Henrique contra o Ceará. E deixa o melhor zagueiro do elenco no banco? Pra manter o Cacá! O que deve jogar nos coletivos o tal do Breno Bidon deve ser um assombro. Porque em jogo valendo não faz nada. O “Pica-Pau” está perdido. Não tem a “cara do Corinthians”. Nunca terá. Eu já pediria pro Emiliano Díaz fazer uso da cláusula que colocou no contrato com o Olimpia...