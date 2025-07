Palmeiras bate Atlético-MG com 'quase gol' de Vitor Roque

Na segunda etapa, o time da casa marcou o segundo em lance com Vitor Roque. Ele escorou cruzamento de Piquerez para o meio da área ao invés de na direção do gol, mas a bola tocou na coxa de Junior Alonso e tomou o rumo das redes. Gol contra.

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 2 na tarde deste domingo (20), no Allianz Parque, pela 15.ª rodada do Brasileirão.

Já perto do fim, o Palmeiras carimbou a vitória com Maurício. Vitor Roque novamente participou do lance: foi lançado, perdeu para Everson, mas aproveitou erro de passe logo na sequência e tocou boa bola para Facundo Torres, que serviu Maurício.

O Palmeiras dominou o jogo controlando as ações com bola durante boa parte dos 90 minutos. O Atlético praticamente não assustou Weverton e os dois gols de Hulk saíram de bola parada em lances isolados.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 26 pontos e entrou no G-4 do Brasileirão. Já o clube mineiro parou nos 20 e continua no meio da tabela.