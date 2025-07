Homem morre após ser baleado na cabeça em Bauru; autor fugiu

Um homem de 42 anos morreu após ser baleado na cabeça no final da tarde deste domingo (20), no Jardim Vitória, em Bauru. Segundo informações preliminares, o homicídio ocorreu na quadra 1 da rua João Batista Fazzio após um desentendimento motivado por pipa. O autor fugiu do local e não há informação, até o momento, sobre o resultado das buscas realizadas pela Polícia Militar.

Acionado até o endereço, o Samu constatou o óbito da vítima na via pública. O JC/JCNET apura junto às autoridades detalhes sobre as circunstâncias do crime, bem como a identidade dos envolvidos. Esta matéria está em atualização.