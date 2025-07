Geisel lidera; Beija-Flor e Comercial empatam; Oriente vence

No segundo duelo da manhã, às 10h10, ainda no mesmo estádio, a equipe do Ouro Verde venceu por 4 a 1 o Unidos do Fortunato, conquistando sua primeira vitória na competição.

No Estádio Edmundo Coube, às 8h10, no Jardim Araruna, a rodada começou com um clássico tradicional do futebol amador bauruense. A equipe do Beija-Flor recebeu o Comercial e, como era de se esperar, fizeram um jogo equilibrado entre dois postulantes ao título. O placar final foi 1 a 1.

Já no Distrital Galvão de Moura, as partidas terminaram com vencedores. A equipe do Oriente bateu o Boca Juniors de virada, após sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time do Jardim Petrópolis reagiu, virou o jogo e garantiu sua primeira vitória na Copa Semel.

O jogo que encerrou a rodada no Estádio José Carlos Gasparini teve importância fundamental na classificação geral. O Geisel venceu a equipe do Prudência por 1 a 0 e assumiu a liderança da competição.

No Mirante Ferroviário, dois grandes jogos fecharam a rodada — ambos com igualdade no placar. No primeiro jogo do dia, duas camisas pesadíssimas do futebol bauruense se enfrentaram: o Parquinho, maior campeão da cidade, encarou a tradicional equipe do Redentor. Em um duelo muito disputado, o placar não saiu do 0 a 0.