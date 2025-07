A técnica de respiração ideal no treino

Já outras estratégias populares, como a respiração nasal, não têm comprovação de que melhoram o rendimento atlético.

"Se você quer respirar de forma mais eficaz para melhorar o desempenho, a primeira técnica é a respiração diafragmática ou abdominal", diz Judd Van Sickle, diretor do programa de desempenho esportivo e bem-estar do centro médico da Universidade da Califórnia: "O diafragma é um músculo na base dos pulmões, e aprender a respirar profundamente usando o abdômen, e não apenas o peito, ajuda a levar mais oxigênio ao corpo."

Para respirar dessa forma, ele ensina: deite de bruços no chão, com as mãos sob a testa; ao respirar com o abdômen pressionado contra o chão, será necessário expandir as costas e as costelas para os lados para conseguir uma respiração completa, e é justamente essa a sensação da respiração abdominal; depois, tente aplicar essa técnica ao longo do dia e, claro, também durante o treino.