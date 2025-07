Cânion do Peruaçu é Patrimônio Natural da Humanidade

A presença de pinturas rupestres em paredões com mais de dez metros de altura acrescenta importância ao lugar, destaca o geólogo.

Por isso, a proposta brasileira busca atender aos critérios de fenômeno natural excepcional e exemplo representativo de diferentes estágios da história da Terra, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Amostras coletadas no cânion já serviram como base para pesquisas de reconstrução do clima do passado. Os estudos mostram que a região está aquecendo mais rapidamente que o restante do planeta, com cerca de 2,5ºC de aumento na temperatura desde a década de 1950. Ao longo dos dias 11, 12 e 13, o comitê da Unesco analisará pedidos de nomeação de 32 países, incluindo o Brasil. Segundo a entidade, a aprovação de um local como Patrimônio Mundial se baseia em consultas ao Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e à União Internacional para a Conservação da Natureza, além de visitas técnicas aos locais candidatos.