Robô com IA alcança autonomia total em cirurgia pela primeira vez

O diferencial do SRT-H é sua capacidade de lidar com a imprevisibilidade da cirurgia real: tecidos com formatos variados, que mudam de posição, e a necessidade de adaptação em tempo real. Para isso, o sistema usa inteligência artificial e aprendizado por imitação.

Ele aprende com demonstrações feitas por humanos e é guiado por comandos de voz. Além de executar procedimentos complexos sem intervenção direta, é interativo: pode responder a instruções verbais e melhorar seu desempenho com base em correções feitas durante o treinamento.

Com esse tipo de tecnologia, os cirurgiões podem assumir um papel de supervisão, sem precisar executar manualmente cada etapa do procedimento. "Nosso sistema demonstrou desempenho de nível especialista em múltiplos testes. Porém, ainda estamos nos estágios iniciais nossos próximos passos envolvem treinar o sistema em mais tipos de cirurgias e expandir suas capacidades para procedimentos completamente autônomos", conclui Krieger.