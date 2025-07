Claudio Massad e atletas denunciam exigências da CBTM

CUSTOS ELEVADOS

Com rotina de treinos no Sesi de Bauru, Massad estima gasto de quase R$ 20 mil para competir em dois torneios nos Estados Unidos, em agosto. "A bolsa não cobre tudo. Há despesas com passagens, hospedagem, alimentação, inscrição, além do custo de vida no Brasil", relata.

Ele critica a tentativa da CBTM de condicionar o recebimento à destinação de parte da verba exclusivamente para viagens. "E como ficam moradia, alimentação, preparação física, equipe multidisciplinar?", questiona.