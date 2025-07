José Marta Filho: entre cálculos, convicções e afeto

José - Era uma loucura. Fui engenheiro avaliador de imóveis da Caixa Econômica Federal e também assinei várias obras particulares. Mas parei quando me tornei professor da Unesp com dedicação em tempo integral. Lá, tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado em engenharia, fui chefe do Departamento de Engenharia de Produção e um dos criadores do Simpep, evento que ganhou destaque nacional ao promover o intercâmbio entre universidade, setor produtivo e comunidade científica - e que existe até hoje. Foi um período maravilhoso. Quando me aposentei, fui trabalhar como gestor de instituições de ensino superior da rede privada.

JC - Em quais trabalhou?

José - Ocupei cargos de reitor e diretor em instituições como o Centro Universitário de Araras (Unar), Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade, em São Paulo, Faculdade do Vale do Itapecuru, em Caxias (MA), Instituto Educacional do Estado de São Paulo. Ao retornar a Bauru, meu último trabalho como diretor foi no Iesb. Depois, abri uma consultoria educacional em que atuo, por exemplo, para um curso de graduação ser reconhecido pelo MEC, já que sou avaliador do MEC e do CEE. O mais recente foi abrir a faculdade de medicina de Guarulhos e fui convidado para assumir como diretor. Até fiquei tentado, mas, agora, a prioridade é a família.