Mutirão da Defensoria em 16/8 vai reconhecer paternidade

A Defensoria Pública de Bauru irá participar, no dia 16 de agosto, um sábado, de uma mobilização nacional que busca enfrentar um dos desafios mais sensíveis da infância brasileira: o reconhecimento de paternidade. Denominado mutirão "Meu Pai Tem Nome", a iniciativa promovida pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) oferece, em um único dia, exames de DNA gratuitos, orientação jurídica e encaminhamentos para conciliação e reconhecimento extrajudicial de paternidade, facilitando o acesso de milhares de famílias ao direito fundamental à identidade.

Neste ano, o mutirão será realizado das 9h às 13h em mais de 50 unidades da Defensoria espalhadas pela Capital, Região Metropolitana, Litoral e Interior do Estado de São Paulo. A participação no mutirão exige inscrição prévia online, que está aberta e segue até o dia 13 de agosto. Interessados devem acessar o formulário no www.defensoria.sp.def.br/atendimento/mutirao-nacional-de-reconhecimento-e-investigacao-de-paternidade-2025.

O reconhecimento de paternidade é um passo essencial para assegurar direitos básicos das crianças, como acesso à herança, benefícios previdenciários e, principalmente, o direito à identidade e ao vínculo familiar. No entanto, os dados ainda revelam um cenário preocupante: segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), em 2024, 158.931 crianças foram registradas no Brasil sem o nome do pai na certidão de nascimento. No Estado de São Paulo, esse número chegou a 27.384 bebês.