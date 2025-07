São Paulo domina Corinthians e vence por 2x0, com show de Luciano

O São Paulo venceu com autoridade o Corinthians por 2 a 0 na noite deste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Luciano, duas vezes. O Tricolor construiu a vantagem ainda no primeiro tempo.

O São Paulo começou melhor, mas perdeu Oscar, machucado, com apenas 15 minutos de partida. O camisa 8 subiu para disputar uma bola e caiu forte no gramado, batendo as costas, e deixou o campo com dores.

Crespo colocou Alisson na vaga de Oscar e o São Paulo viu o Corinthians crescer, mas rapidamente se encontrou e voltou a dominar o jogo. Rafael fez uma grande defesa quando o placar estava zerado, mas foi só.