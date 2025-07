Com Neymar apagado, Mirassol domina e goleia o Santos

Com o resultado, o Peixe ocupa, momentaneamente, a 14° posição do Campeonato Brasileiro. Já o Leão Caipira aparece na 7.ª colocação da tabela.

O Mirassol venceu o Santos por 3 a 0, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Campos Maia, em Mirassol, neste sábado (19). Com o resultado, o Leão Caipira encerrou a sequência de duas vitórias do Peixe e manteve a invencibilidade como mandante na competição.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Internacional na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Mirassol encara o Ceará, fora de casa.

Como foi o jogo

Com mais posse de bola, o Santos teve dificuldade para gerar perigo ao gol adversário. O Mirassol, por sua vez, pressionou a saída de bola nos minutos iniciais e foi mais incisivo no ataque, arriscando chutes de fora da área e apostando em cruzamentos e escanteios com Reinaldo. Gabriel Brazão foi o destaque do primeiro tempo, com duas excelentes defesas à queima-roupa.