Samba Retrô traz o melhor do pagode anos 90 ao Bauru Tênis Clube

O clima foi de pura nostalgia e animação neste sábado (19), no salão do Bauru Tênis Clube, com a realização do evento Samba Retrô. A festa reuniu grandes sucessos do pagode dos anos 90, resgatando canções que marcaram gerações.

A noite contou com apresentações dos grupos Blá Blá e Quinta Nossa, que levaram ao palco clássicos do pagode noventista. Para completar a programação, o DJ B2C garantiu a animação nos intervalos.

Com produção da Mescla Eventos, o Samba Retrô proporcionou uma verdadeira viagem musical ao passado.