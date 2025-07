Saída de Lukas Bergmann do Sesi Bauru é oficializada

Na edição mais recente da Superliga, teve desempenho de destaque. Com 322 pontos anotados, encerrou a temporada como o 12º maior pontuador da competição. Também se destacou no saque, com 27 aces, o que lhe garantiu a sétima colocação nesse fundamento. Foi escolhido como melhor em quadra em quatro jogos, recebendo o troféu Viva Vôlei diante de Neurologia Ativa, Saneago Goiás, Vedacit Guarulhos e Praia Clube.

No cenário internacional, Bergmann também se destacou. No Sul-Americano de Clubes, em que o Sesi Bauru terminou em terceiro lugar, foi incluído na seleção do torneio como melhor ponteiro.



Nota oficial do Sesi-SP