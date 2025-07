As mandíbulas grandes e a nobreza

Cresci ouvindo que pessoas com queixo grande eram bem-sucedidas e líderes naturais, ficando ricas logo cedo. Na escola, ao estudar historia geral, a professora contava que os Habsburgos dominaram por quase mil anos toda a Europa de 962 a 1922. Ao ver as pinturas e retratos desta família real, ficávamos abismados com a aparência desta nobreza e em sua maioria, macrognatas e ou prognatas.

Alguns estudos com seus retratos, atribuíram a macrognatia mandibular desta família real, aos muitos casamentos consanguíneos que aconteciam para que algum membro acabasse sendo rei ou rainha de um país vizinho, aumentando seu poder. Por causa dessa endogamia real, a família acabou sendo abolida do poder pelo fato de seus membros não conseguirem mais gerar herdeiros.

A hereditariedade é a principal causa das macrognatias, mas falar que casamentos entre parentes aumenta sua frequência, ainda requer estudos mais profundos e não pode ser dado como evidência cientifica.