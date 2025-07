Bauru Basket anuncia a contratação do armador Vinicius Mogi

Na tarde desta sexta-feira (18), o Bauru Basket confirmou a contratação de mais um jovem promissor. A novidade da vez é a chegada do armador Vinicius Theodoro Ferreira, de 23 anos, conhecido como Vinicius Mogi. E antes que os torcedores questionem, vale o registro: ele não é parente do ala Wesley Mogi. A coincidência do apelido se dá pelo fato de Vinicius ser natural de Suzano, cidade vizinha a Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê (por sua vez, seu novo companheiro de time é nascido em Mogi Guaçu).

Para evitar confusão, o novo reforço usará apenas o primeiro nome nas costas da camisa 2. Com 1,90 m de altura e passagem de destaque pelo Paulistano, o atleta foi campeão das duas últimas edições da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). No título do ano passado, inclusive, foi um dos destaques da campanha ao registrar médias de 13.8 pontos, 3.6 rebotes e 3.0 assistências.

TOMANDO FORMA