Iacanga recebe mais de 50 equipes em competição internacional

Entre os dias 5 e 13 de julho, a cidade de Iacanga foi palco da Copa A.P.F Interclubes Internacional. Com a participação de 56 equipes e mais de 1.000 atletas vindos de diversas regiões do Brasil e do exterior. A competição foi dividida em quatro categorias — sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.

As finais foram marcadas por jogos disputados, que consagraram os grandes campeões. Na categoria sub-17, o título ficou com o Real Brasileiro, que superou o JMD Sport - Rio Preto FC em uma final equilibrada. Já nas categorias sub-15 e sub-13, a equipe Tuhuti demonstrou grande desempenho e levou o troféu de campeã em ambas, superando o Noroeste, que ficou com o segundo lugar nas duas disputas.

Na categoria sub-11, o destaque foi para o Iacanga Futebol Clube, que fez bonito diante da torcida local e conquistou o título ao vencer o Tuhuti, vice-campeão da categoria.