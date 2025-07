Evento com Flavinho Arouca marca nova fase da Arena Dalli

A procura tem sido intensa. Em edições anteriores, as clínicas ministradas por Arouca tiveram retorno positivo dos participantes, inclusive de atletas que já haviam treinado com nomes do top 10 mundial. "Tem professor que diz que todo jogador deveria fazer pelo menos uma vez uma clínica com o Flavinho. A didática dele é diferente de tudo", relata Andó.

POLO

Natural de Bauru, Flavinho Arouca hoje treina em Campinas, cidade que virou referência internacional no beach tennis por atrair atletas do circuito mundial. Foi essa conexão com o interior paulista que motivou a criação do evento. "Flavinho tem raízes aqui. Ele sempre volta para contribuir com o desenvolvimento do esporte na cidade", diz o organizador.