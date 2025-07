Churrasco da Vila Vicentina estreia formato e abre festa sábado

Um dos eventos mais aguardados do calendário solidário de Bauru começa neste sábado (19), a partir das 18h, no Recinto Mello Moraes. Pela primeira vez em sua história, o Churrasco da Vila Vicentina será realizado em dois dias e segue neste domingo, com a abertura dos portões às 10h. O evento terá atrações para toda a família, como praça de alimentação com os tradicionais espetos e cardápio típico, além de shows ao vivo e leilão.

A 74ª edição da festa beneficente, realizada em parceria com a Prefeitura de Bauru, também tem o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção dos serviços prestados pela entidade a 80 idosos, com atendimento de fisioterapeuta, psicóloga e terapeuta ocupacional. Um batalhão de cerca de 300 voluntários atuará no atendimento ao público durante o evento, que conta com o apoio do Jornal da Cidade/JCNet, Tauste Supermercados, Buffet Mantovani e Moinho Real.

PRIMEIRO DIA