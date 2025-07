Prolongamento da Rodrigues na Bauru-Jaú terá interdição parcial

O trevo da via de acesso Engenheiro Horácio Frederico Pyles (SPA 228/225), prolongamento da avenida Rodrigues Alves que faz a ligação com a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, terá interdição parcial neste sábado (19), em Bauru. A intervenção ocorrerá das 7h às 17h e será necessária para manutenção do pavimento sobre o viaduto que compõe o dispositivo, localizado no quilômetro 227 mais 920 metros da rodovia.

Segundo a Eixo SP Concessionária de Rodovias, para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores durante a execução do serviço, haverá interdição em dois pontos (veja no quadro ao lado). Um deles será na faixa da SPA 228/225 utilizada por quem está saindo de Bauru em direção ao viaduto. O outro bloqueio ocorrerá na alça de saída da SP-225, no sentido Jaú-Bauru, usada para retorno.

Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. Quem trafega pelo prolongamento da Rodrigues e precisa acessar a rodovia no sentido Bauru-Jaú ou realizar o retorno deverá entrar na alça antes do viaduto para ingressar na SP-225 e seguir até o quilômetro 229, onde há uma saída para o bairro Tangarás. Na sequência, o condutor deve utilizar o primeiro viaduto para retornar à rodovia.