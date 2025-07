Bauru sedia maior evento itinerante de criatividade do Brasil

Para Anaí Nabuco, presidente da APP Bauru, a chegada do Fest'Up representa um marco para a cidade. "É uma honra organizar um evento deste porte em Bauru. O Fest'Up vai conectar nossos talentos locais ao que há de mais atual no mercado, fortalecendo a cena criativa e abrindo portas para novas oportunidades. É uma chance única de colocar Bauru no mapa nacional da comunicação", afirma.

Bauru entra para o circuito nacional da inovação ao sediar, pela primeira vez, o Fest'Up, maior evento itinerante de criatividade e comunicação do País. Realizado pela APP Brasil com apoio da FIB Bauru e do Jornal da Cidade/JCNET, o encontro acontece em 23 de agosto e promete reunir estudantes, profissionais e grandes nomes dos mercados de marketing, design e comunicação para uma jornada de networking e atualização sobre as tendências que estão transformando o setor.

Silvio Soledade, consultor de empresas de economia criativa e vice-presidente de expansão e mercados regionais na APP Brasil, destaca a importância de descentralizar o acesso ao conhecimento. "O propósito do Fest'Up é democratizar oportunidades, promover conexões e fortalecer o mercado de comunicação em todo o Brasil. Escolher Bauru reflete nosso compromisso de investir em polos emergentes e valorizar o talento que nasce fora dos grandes centros. Ao levarmos o evento para cidades como Bauru, ampliamos a diversidade, estimulamos a inovação e movimentamos o ecossistema local, preparando profissionais e estudantes para os desafios de um mercado cada vez mais dinâmico e exigente".

Angélica Santini, coordenadora e professora dos cursos de Publicidade e Propaganda e Produção Audiovisual da FIB Bauru, ressalta a dedicação da instituição em sediar o evento. "Para nós, é um superorgulho e uma honra receber o Fest'Up no nosso campus. Estamos preparando tudo com muita alegria e profissionalismo, colocando toda a nossa estrutura à disposição, desde os estúdios de podcast e TV até o espaço de coworking para a imprensa e área VIP dos palestrantes. Nossos alunos e professores estarão envolvidos em todas as etapas, desde o receptivo até o apoio técnico, o que reforça nosso compromisso em aproximar os estudantes do mercado de trabalho e proporcionar uma experiência transformadora para todos que participarem. É uma oportunidade única de troca, aprendizado e valorização do potencial criativo de Bauru", acrescenta.

Os ingressos para o Fest'UP Bauru 2025 começarão a ser vendidos ainda no mês de julho pelo valor de R$ 45,00. Todas as informações, incluindo a programação completa do evento, serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da organização.