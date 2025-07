Após reunião no MP, Assistência acolherá pacientes com 'alta'

Após reunião no Ministério Público, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) informou que criará mais 10 vagas em instituição de longa permanência para acolhimento de pacientes do Hospital Manoel de Abreu que já receberam alta médica, mas permanecem internados por não terem para onde ir. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (17) e contou com a participação de representantes da pasta, do MP, do Departamento Regional de Saúde (DRS) - órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo hospital - e da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads).

A ampliação das vagas se dará por meio de aditivo de valor no convênio mantido pela prefeitura com a Associação Beneficente Cristã (Paiva), que atualmente abriga 60 idosos, informou a titular da SMAS, Lúcia Rosim. Os pacientes com a chamada 'alta social', contudo, não serão transferidos imediatamente, visto que o acréscimo no contrato precisará ser aprovado pela Câmara Municipal.

A secretária também pondera que a medida tem caráter emergencial e não resolverá o problema de modo definitivo. No último dia 15, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo já havia enviado ofício à SMAS e ao hospital solicitando esclarecimentos e medidas urgentes para dar o encaminhamento adequado dos pacientes.