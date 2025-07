'Julho Sem Plástico' discute meio ambiente na OAB

A Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Animais e do Meio Ambiente da 21ª Subseção da OAB Bauru promove na próxima segunda (21), às 18h, o evento "Julho Sem Plástico", no auditório da OAB, situada na quadra 30 da avenida Nações Unidas. A iniciativa busca fomentar o debate sobre os impactos do uso do plástico no meio ambiente e incentivar práticas sustentáveis por meio de palestras, reflexão e troca de experiências.

O evento será aberto com credenciamento e recepção, que incluirá coquetel vegano com docinhos e salgados livres de qualquer crueldade animal. A entrada é gratuita, e o público será convidado a refletir sobre a interferência humana na natureza e as possibilidades reais de mudança de hábitos.

A programação contará com três palestras. A primeira delas, "Resíduos sólidos", será ministrada por Cilene Chabuh Bordezan, secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Bauru. Na sequência, Guilherme Colleti Coral e Ana Letícia Terra, da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam), abordam o tema "Reciclagem. Quem precisa disso?". Por fim, Tayne Machado, do Projeto Sacre, tratará de "Microplásticos no meio ambiente".