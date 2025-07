Entrelinhas

Nesse aspecto, aliás, muita gente tem notado a influência cada vez maior de Purini dentro do governo desde que ele se casou com Suéllen. Além da Secretaria de Aprovação de Projetos (antiga Seplan), cuja titular escolheu ao ser nomeado presidente do DAE, o emedebista agora pode ser nomeado titular da recém-criada Secretaria de Governo e deixaria um aliado de primeira hora à frente da autarquia: o ex-vereador Arildo de Lima Júnior.

45 anos do pt

Petistas celebraram os 45 anos da fundação da legenda em Bauru em comemoração realizada na noite desta sexta-feira (18) no Bar do Genaro, reduto da esquerda no município localizado na região da Vila Falcão. Encaminharam mensagens de apoio o ex-ministro José Dirceu, o deputado estadual Eduardo Suplicy e o deputado federal Vicentinho.