Bauru terá frente fria e massa de ar seco no final de semana

Apesar do céu carregado de nuvens, não há previsão de chuva para Bauru e cidades da região, ao menos até terça-feira (22). Ainda sem precipitações em julho, o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) prevê, para esta sexta-feira (18), uma nova frente fria de fraca intensidade, que se desloca pelo oceano na altura do estado de São Paulo, ocasionando aumento da nebulosidade em algumas regiões.

No sábado (19), esse sistema se afasta do estado, e a entrada de uma nova massa de ar mais frio e seco mantém as temperaturas baixas e o céu com poucas nuvens no interior, e com muita nebulosidade na faixa leste do estado — mas, novamente, sem previsão de chuva. A última pancada considerável no município foi há 19 dias, no dia 29 de junho, um domingo.

Ainda segundo o instituto, neste próximo domingo (20), segunda (21) e terça, a previsão é de que essa mesma massa continue predominando em todo o estado de São Paulo, mantendo a condição de tempo com sol entre nuvens e sem chuva em todas as regiões paulistas. As temperaturas continuam baixas entre a noite e o início da manhã, com elevação gradual durante o dia.