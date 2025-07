Du Mauad: Um Majestoso nos “embalos de sábado à noite”!

O Palmeiras segue sem vencer no Allianz Parque nesse Brasileirão. As vitórias do alviverde como mandante foram na Arena Barueri (contra o São Paulo e o Corinthians). No Allianz, foram 2 empates e 2 derrotas. Na 4ª (dia 17) o Verdão ficou no 1 a 1 com o Mirassol. Saiu na frente com um belo gol do Facundo Torres (com assistência de letra do Raphael Veiga) e depois tomou o empate. Detalhe: o gol do Mirassol foi a única finalização no alvo da equipe em toda a partida. Após o mais uma “discussão” do Abel Ferreira com um jornalista durante a coletiva. Que novidade. Com o resultado, o Palmeiras fica na 5ª posição com 23 pontos em 12 jogos. O Verdão enfrenta pela 15ª rodada o Atlético-MG, em São Paulo, nesse domingo, às 17h30. Pra chegar perto da briga pelo título, é bom acabar com essa história de não vencer no Allianz Parque...

