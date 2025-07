Após 6 anos de interdição, viaduto João Simonetti será recuperado

Já o outro prevê a troca do guarda-corpo, conhecido como parapeito, projetado para prevenir quedas em áreas elevadas. "Colocaremos um gradil mais alto, de acordo com as normas atuais de segurança", pontua Zanotto. Ambos os projetos deverão ser finalizados 30 dias após a pasta emitir a ordem de serviço, o que deve ocorrer dentro de aproximadamente um mês, projeta a secretária.

A empresa contratada deverá promover, ainda, a reabilitação estrutural de todo o viaduto, seguindo diretrizes do projeto executivo já feito também pela iniciativa privada. A recuperação do dispositivo prevê, inclusive, o "macaqueamento" (processo técnico de engenharia civil usado para elevar temporariamente estruturas) das vigas para substituição dos aparelhos de apoio de neoprene fretado, uma borracha resistente que fica entre os pilares e as vigas e amortece os impactos da via. Trata-se de uma manutenção que o viaduto, inaugurado em 1973, nunca recebeu.

"Também faremos a recuperação da estrutura de concreto, incluindo o tratamento das fissuras, o tratamento de alterações e danos superficiais no concreto e no revestimento, a substituição das juntas de dilatação com troca do perfil elastomérico, a substituição do asfalto, a recuperação das calçadas e do sistema de drenagem, o serviço de limpeza de toda a estrutura, a impermeabilização do concreto à base de poliuretano e o reforço estrutural no apoio da alça com fibra de carbono", elenca a secretária. Todas as intervenções deverão ser concluídas no prazo de 150 dias após a entrega dos projetos executivos.