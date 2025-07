Bauru aplica 82 doses de vacina da gripe em alunos da Apiece

A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, em parceria com a Associação de Pais para a Integração Social e Escolar da Criança Especial (Apiece), realizou nos dias 18 e 24 de junho de 2025 a aplicação de 82 doses de vacinação contra a gripe em alunos com deficiência da instituição.

A ação foi promovida às 13h dos dois dias e a profissional responsável pelo acompanhamento foi a enfermeira Ticiane Doro dos Santos Janeiro.

A imunização também acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Bauru. A vacina é aplicada sem necessidade de agendamento, basta a pessoa comparecer a unidade de saúde com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o Cartão do SUS.