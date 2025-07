7 truques de estilo pra você apostar já!

Os truques de styling acrescentam uma dose extra de estilo e ousadia nos looks mais básicos. O resultado final? Produções muito mais interessantes, confortáveis, sem deixar o estilo de lado. É simples! Mas, transformam a cara de um look no ato. Para não ficar de fora dessa, tome nota das seguintes dicas!

O que seria de nós sem aqueles "truquezinhos" que modernizam o look instantaneamente? Aqui, a ideia é incrementar o visual, trazer mais detalhes e, consequentemente, torná-lo mais rico e fashionista. Vamos de truques de styling?

É um truque simples, prático e causa um efeito incrível! Ótima escolha para quem trabalha em um ambiente mais formal e usa blazer, trench coat ou cardigã para trabalhar. Então, a dica é: use cintos na cintura (por cima do casaco) para os looks de trabalho! De quebra, você garante uma silhueta mais alongada e ainda acrescenta um charme extra na produção.

Nó na t-shirt

Nem sempre damos o devido valor para nossa t-shirt e esquecemos que é possível fazer combinações cheias de estilo com esta queridinha que nunca sai de moda. Quer dar um up no visual, mas não sabe como? O nó na t-shirt é um truque certeiro!