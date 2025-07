O que muda com a majoração do IOF

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), restabeleceu quase todo o decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Com a decisão o que muda? Compras internacionais com cartão de crédito e débito: alíquota do IOF sobe de 3,38% para 3,5%. Compra de moeda em espécie e remessas ao exterior: passa de 1,1% para 3,5%. Empréstimos a empresas: alíquota diária de IOF dobra, de 0,0041% para 0,0082%. Seguros e VGBL (voltados a pessoas de alta renda): de 0% para 5% de IOF. Fundos de investimento em direitos creditórios: passam a ter cobrança de 0,38%. O que não vai vigorar: cobrança de IOF sobre operações de risco sacado. Detalhe, a cobrança é retroativa, portanto, a conta do imposto não recolhido neste período virá. A carga tributária no país só cresce.

Prévia do PIB aponta desaquecimento da economia

A atividade econômica brasileira interrompeu quatro meses seguidos de expansão e registrou em maio a primeira contração no ano, em resultado bem pior do que o esperado, mostraram dados divulgados pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), retraiu 0,7% em maio na comparação com o mês anterior, em dado dessazonalizado informado pelo BC. A leitura do mês foi bem pior do que a expectativa do mercado que era de estabilidade, em meio a um cenário de política monetária restritiva. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 3,2%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um ganho de 4,0%, de acordo com números não dessazonalizados. A abertura dos dados do BC mostrou que em maio houve grande peso da Agropecuária, com queda de 4,2% do IBC-Br do setor sobre o mês anterior.