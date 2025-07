Noroeste reforça time com Vinícius Bala e Wesley Silva

O Noroeste trouxe reforços para a disputa da Copa Paulista Sicredi 2025. São eles: o atacante e ídolo do clube, Vinícius Bala, 27 anos e o lateral-direito Wesley Silva, 21 anos, que atuou nas últimas temporadas pelo Mirassol.

A dupla pode entrar em campo na próxima rodada, no dia 26, sábado, às 17h, contra o Grêmio Prudente, fora de casa.

Vinícius Bala já vestiu a camisa do Alvirrubro em 74 jogos, conquistou dois acessos — da Série A3 para a Série A2 em 2023, com título paulista naquele ano, e da Série A2 para a elite do Paulistão, em 2024. Seu último clube foi o Manauara (AM), pela Série D do Brasileiro. Anteriormente, também defendeu o Votuporanguense na última Série A2 e na Copa Paulista do ano passado, sagrando-se vice-campeão ao lado de John Egito e Jonatas Paulista.