Bauru recebe 1ª Costelada Solidária em prol da Afapab

No próximo dia 27 de julho, um domingo, a solidariedade vai se unir à boa comida na 1.ª Costelada Solidária em Prol da Afapab (Associação dos Familiares, Amigos e Pais de Autistas de Bauru). O evento será realizado a partir das 11h, na Borracharia do Nestor, localizada na avenida Amapá, 1-07, com renda totalmente revertida para as 242 crianças atendidas pela entidade.

O cardápio inclui costela de chão, arroz, farofa, mandioca e vinagrete. As bebidas serão vendidas à parte. O dia contará ainda com música ao vivo, estandes de patrocinadores e um ambiente acolhedor para toda a família. A ideia é proporcionar um momento de lazer e engajamento social em prol de uma causa nobre, segundo a entidade.

Fundada para oferecer suporte a pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares, a Afapab atua com atendimentos terapêuticos e atividades de inclusão. Quem participar da costelada, além de saborear um almoço típico, ajudará diretamente na continuidade do trabalho, afirma a organização.