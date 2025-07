Evento 'Business Hour' traz palestras sobre liderança no Ciesp

Uma imersão de alto impacto para líderes que buscam transformar pessoas, processos e resultados, idealizada pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) de Bauru e Rede Integrada de Emergência (Rinem), reunirá especialistas e empresários a partir das 18h do próximo dia 25 no auditório do Ciesp, situado na avenida Joaquim Marques de Figueiredo, 7-8, Distrito Industrial I.

A entrada é gratuita para associados. Não associados pagam R$ 100,00 e empresas filiadas têm direito a duas cortesias por CNPJ. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível.

O credenciamento começa às 18h, com abertura às 18h20 pelas mediadoras Gisela Casarin Fedel (Ciesp Bauru) e Laís Bonfim (Rinem Bauru).