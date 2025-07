Podcast resgata história do arquiteto Jurandyr Bueno Filho

Um novo podcast relembra a trajetória de um dos nomes mais importante da história de Bauru: Jurandyr Bueno Filho. Responsável por projetos emblemáticos como o Parque Vitória Régia, a avenida Nações Unidas, o Terminal Rodoviário e o câmpus da Universidade do Sagrado Coração (Unisagrado), o arquiteto agora é protagonista da série "O Arquiteto Sem Limites", lançada pelos jornalistas egressos da Unesp Gabriela Reimberg e Vinicius Magalhães, e disponível no Spotify e YouTube.

Durante sua trajetória profissional, Jurandyr também teve papel fundamental na formulação do primeiro plano diretor de Bauru, em 1967. O documento orientou as diretrizes de crescimento urbano da cidade e deu origem à atual Secretaria de Planejamento Urbano (Seplan), vinculada à prefeitura.

Além do resgate bibliográfico, a produção também revela fatos pouco conhecidos sobre a história da cidade e as relações interpessoais de Jurandyr, que era conectado a grandes figuras públicas da época. "Muita gente não sabe, mas o Parque Vitória Régia foi feito com sobras de ferro e concreto da construção da Nações Unidas. Jurandyr percebeu que seria muito mais viável criar um espaço público do que tentar conter a enorme erosão que existia no local", explica Vinicius.

