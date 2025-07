Entrelinhas

Ainda no julgamento, mas desta vez já com relação à representação da Sabesp, o conselheiro Renato Martins Costa, relator do caso, deu uma espécie de "bronca" a um pedido da companhia recém-privatizada, feito na terça-feira, um dia antes da sessão no TCE.

Aspas

"Isso não está previsto em nossa processualística. Sequer a representante tem assento para poder sustentar o teor da representação, quem dirá fazer uma análise do que foi informado ou instruído [na representação]", afirmou Renato. "Acho que a Sabesp esqueceu que não é mais estatal", brincou em seguida o presidente da Corte, Antônio Roque Citadini.